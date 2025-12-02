Судитимуть 26-річного кременчуківця, який тричі вистрілив у співмешканця матері з револьвера

Його судитимуть за вбивство й носіння холодної зброї
Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до Автозаводського районного суду обвинувальний акт щодо 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 41-річного співмешканця його матері та незаконному носінні холодної зброї. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, на початку жовтня правоохоронці виявили у чоловіка ніж, який експерти визнали холодною зброєю. Дозволу на його носіння він не мав.
Через кілька днів — 5 жовтня — за місцем проживання матері між обвинуваченим і її співмешканцем стався конфлікт. Під час сварки 26-річний чоловік тричі вистрілив у потерпілого з револьвера. Той отримав смертельні поранення.
Фігуранту інкримінують умисне вбивство (ч.1 ст. 115 ККУ) та носіння холодної зброї без дозволу (ч.2 ст. 263 ККУ). Наразі він перебуває під вартою.
