Судитимуть 26-річного кременчуківця, який тричі вистрілив у співмешканця матері з револьвера

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до Автозаводського районного суду обвинувальний акт щодо 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 41-річного співмешканця його матері та незаконному носінні холодної зброї. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, на початку жовтня правоохоронці виявили у чоловіка ніж, який експерти визнали холодною зброєю. Дозволу на його носіння він не мав.

Через кілька днів — 5 жовтня — за місцем проживання матері між обвинуваченим і її співмешканцем стався конфлікт. Під час сварки 26-річний чоловік тричі вистрілив у потерпілого з револьвера. Той отримав смертельні поранення.

Фігуранту інкримінують умисне вбивство (ч.1 ст. 115 ККУ) та носіння холодної зброї без дозволу (ч.2 ст. 263 ККУ). Наразі він перебуває під вартою.