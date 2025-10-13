ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві співмешканця матері

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 365

За даними слідства, у квартирі між підозрюваним і співмешканцем його матері стався конфлікт. Під час сутички підозрюваний дістав револьвер і зробив три постріли, від яких чоловік помер

8 жовтня Автозаводський райсуд Кременчука обрав підозрюваному у вбивстві співмешканця матері запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів, до 4 грудня. Мова йде про інцидент, що стався ввечері 5 жовтня у багатоповерхівці у мікрорайоні Молодіжний. Про це стало відомо з ухвали суду. 

Вказано, що підозрюваний — учасник бойових дій, одружений, має на утриманні малолітню дитину. За даними слідства, у квартирі між підозрюваним і співмешканцем його матері стався конфлікт. Під час сутички підозрюваний дістав револьвер і зробив три постріли, від яких чоловік помер. Чоловіка затримали о 1.55 6 жовтня. 

Розслідування здійснюється за фактом умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Суд погодився з доводами слідства, що підозрюваний може впливати на свідків, частина з яких є його родичами, переховуватись від слідства, а також знищити докази чи перешкоджати розслідуванню.

Через це суд вирішив, що жоден із м’якших запобіжних заходів (домашній арешт, порука, застава) не зможе запобігти ризикам. Оскільки злочин був насильницьким і призвів до смерті, суд не визначив розмір застави. 

Також суд зобов’язав керівництво Полтавської установи виконання покарань № 23 провести невідкладне медичне обстеження та, за потреби, забезпечити лікування. Під час засідання захист підозрюваного надав медичні довідки, що підтверджують проблеми зі здоров’ям у підозрюваного та заплановану операцію в київському медзакладі. 

Нагадаємо, що у Полтаві жінка поранила чоловіка ножем під час конфлікту.

Автор: Телеграф
Теги: вбивство
Теги: вбивство
