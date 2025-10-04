У Полтаві жінка поранила чоловіка ножем під час конфлікту

Учора, 3 жовтня, близько 17.00 у Полтаві жінка під час конфлікту вдарила чоловіка ножем. Про це повідомили у пресслужбі Головного уравління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про подію до правоохоронців повідомили медики.

За попередніми даними, під час спільного дозвілля між 31-річним полтавцем та 41-річною жінкою виник конфлікт. У ході сварки жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалого госпіталізували.

Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй судом запобіжного заходу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі усі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили жінку, яка вдарила чоловіка ножем, бо той ображав її доньку з інвалідністю.