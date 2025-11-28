Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

У «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ групи

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 111

 

Наразі у додатку «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок

Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку «Резерв+».

Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи. Про це повідомляє Міноборони.

Як отримати відстрочку онлайн:

  • Подайте запит у застосунку «Резерв+».
  • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  • Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв+».

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.  

Наразі у «Резерв+» уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії.

Відстрочки можна оформити онлайн для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.

Нагадаємо, ми писали, що з 1 листопада 2025 року спрощується оформлення відстрочок від мобілізації — заяви можна подавати виключно через мобільний застосунок «Резерв+» або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Територіальні центри комплектування (ТЦК) більше їх не прийматимуть.

Ще минулого року ми писали, що Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви. 

У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». А нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».

Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони відстрочка Резерв+
