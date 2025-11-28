У «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ групи

Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку «Резерв+».
Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи. Про це повідомляє Міноборони.
Як отримати відстрочку онлайн:
Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.
Щоб система змогла підтвердити підстави:
Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв+».
Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.
Наразі у «Резерв+» уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії.
Відстрочки можна оформити онлайн для таких категорій:
Нагадаємо, ми писали, що з 1 листопада 2025 року спрощується оформлення відстрочок від мобілізації — заяви можна подавати виключно через мобільний застосунок «Резерв+» або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Територіальні центри комплектування (ТЦК) більше їх не прийматимуть.
Ще минулого року ми писали, що Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.
У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». А нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».
