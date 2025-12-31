Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через «Резерв+»

Невдовзі частина громадян України зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур

Міністерство оборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через застосунок «Резерв+» для чоловіків, які не перебувають на військовому обліку. Участь у тестуванні можуть взяти чоловіки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або вік яких на момент подання заяви є від 25 до 59 років. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, та чоловіки віком 18 — 24 років поки не можуть скористатися тестовою онлайн-постановкою на військовий облік, яка полегшує цей процес.

Як працюватиме онлайн-постановка на військовий облік

У Міноборони пояснили, як працює нова ініціатива:

щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму;

очікуйте електронний лист із запрошенням;

установіть застосунок «Резерв+» або оновіть до останньої версії;

дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку;

отримайте підтвердження та свій документ «Резерв ID».

У Міноборони додали, що онлайн постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що юнаки, яким наступного року виповнюється 17 років, до липня повинні стати на військовий облік призовників.