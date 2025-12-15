Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Юнаки, яким наступного року виповнюється 17, до липня повинні стати на військовий облік призовників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 100

 

Це можна зробити або через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних засобами електронного кабінету призовника, або через особисте відвідування ТЦК та СП за місцем проживання

Громадяни України чоловічої статі, яким у 2026 році виповнюється 17 років, до 31 липня повинні стати на військовий облік призовників. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Згідно з нормами закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у 2026 році взяттю на військовий облік призовників підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2009 року включно, а також громадяни старшого віку, які не були взяті на облік раніше.

— Взяття на військовий облік призовників громадян України здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів (ЄДРПВР). Це робиться або шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного і резервіста, або особистого прибуття до ТЦК та СП за місцем проживання, — йдеться у повідомленні.

У Полтавському обласному ТЦК та СП звертають увагу, що «постановка на військовий облік призовників не має жодного відношення до призову під час мобілізації — це щорічний процес, спрямований на визначення кількості призовників».

Нагадаємо, у січні цього року ми писали, що президент України підписав закон № 4197-ІХ «Про зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Ним, зокрема, передбачений спрощений порядок взяття на військовий облік 17-річних юнаків. Відтепер щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть можливість вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації — в Електронного кабінету призовника, або ж, як і раніше, через ТЦК. Якщо юнаки не стануть на військовий облік призовників у визначені строки, то потім зробити це можна буде тільки через ТЦК.

У травні ми повідомляли, що юнаки, яким виповнилось 17 років, при вступі до закладу вищої або фахової передвищої освіти мають надати приймальній комісії військово-обліковий документ.

Автор: Віктор Крук
