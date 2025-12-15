Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Освіта

«Такі зустрічі виховують у дітей любов до рідного краю»: в гімназії № 1 відбулася зустріч з письменником

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 153

У Кременчуцькій гімназії №1 учні 8-А класу зустрілися з журналістом, істориком і письменником Володимиром Шевченком. Автор презентував історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен» та подарував бібліотеці власні видання про Кременчук і Полтавщину

Днями у Кременчуцькій гімназії № 1 відбулася зустріч учнів 8-А класу із Володимиром Шевченком тележурналістом, українським письменником, істориком, науковцем, фольклористом, краєзнавцем, очільником Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України.

 Любов Карпова, завідувачка бібліотеки Кременчуцької гімназії № 1, познайомила школярів із творчістю гостя, його численними виданнями, які для багатьох кременчужан і гостей міста відкривають незнайомі сторінки історії Кременчука, Кременчуччини, Полтавщини.

  Під час зустрічі Володимир Євгенович презентував школярам свій перший історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен», в якому майстерно і вдало поєднані достовірні історичні факти із художнім домислом.

Школярі та вчителі уважно слухали розповідь письменника про різні історичні події, які відбувалися на Полтавщині, видатних особистостей Кременчука, міста-посаду Крюкова, колишніх повітів Полтавської губернії, які описані у тритомному видані «Полтавська губернія», виданому до ювілею колишньої губернії.

Письменник подарував бібліотеці власні унікальні видання: казки і легенди гори Пивихи, казки Деївської гори, а також історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен», відзначений літературною премією ім. Івана Франка (Одеса) та інші видання.

Учителі переконані, що такі зустрічі виховують у дітей любов до рідного краю, пробуджують неабияку зацікавленість історією міста, району, області, України, поглиблюють інтерес до української літератури рідного краю.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: освіта Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ роман Володимир Шевченко
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх