«Такі зустрічі виховують у дітей любов до рідного краю»: в гімназії № 1 відбулася зустріч з письменником

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 153

У Кременчуцькій гімназії №1 учні 8-А класу зустрілися з журналістом, істориком і письменником Володимиром Шевченком. Автор презентував історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен» та подарував бібліотеці власні видання про Кременчук і Полтавщину