«Такі зустрічі виховують у дітей любов до рідного краю»: в гімназії № 1 відбулася зустріч з письменником

Днями у Кременчуцькій гімназії № 1 відбулася зустріч учнів 8-А класу із Володимиром Шевченком — тележурналістом, українським письменником, істориком, науковцем, фольклористом, краєзнавцем, очільником Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України.
Любов Карпова, завідувачка бібліотеки Кременчуцької гімназії № 1, познайомила школярів із творчістю гостя, його численними виданнями, які для багатьох кременчужан і гостей міста відкривають незнайомі сторінки історії Кременчука, Кременчуччини, Полтавщини.
Під час зустрічі Володимир Євгенович презентував школярам свій перший історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен», в якому майстерно і вдало поєднані достовірні історичні факти із художнім домислом.
Школярі та вчителі уважно слухали розповідь письменника про різні історичні події, які відбувалися на Полтавщині, видатних особистостей Кременчука, міста-посаду Крюкова, колишніх повітів Полтавської губернії, які описані у тритомному видані «Полтавська губернія», виданому до ювілею колишньої губернії.
Письменник подарував бібліотеці власні унікальні видання: казки і легенди гори Пивихи, казки Деївської гори, а також історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен», відзначений літературною премією ім. Івана Франка (Одеса) та інші видання.
Учителі переконані, що такі зустрічі виховують у дітей любов до рідного краю, пробуджують неабияку зацікавленість історією міста, району, області, України, поглиблюють інтерес до української літератури рідного краю.
