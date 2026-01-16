У Кременчуці судили жінку, яка вдарила співмешканця молотком по голові

У Кременчуці судили жінку, яка під час сварки вдарила свого співмешканця молотком по голові. Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду від 14 січня 2026 року.

У матеріалах справи йдеться, що подія сталася 19 жовтня 2025 року. Під час конфлікту між співмешканцями, який виник під час розпивання алкоголю, жінка взяла молоток і вдарила ним чоловіка по голові. Судово-медична експертиза встановила в потерпілого закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток склепіння та інші ушкодження, які віднесли до тяжких — небезпечних для життя.

У суді обвинувачена повністю визнала вину, а потерпілий підтвердив її показання та не наполягав на реальному позбавленні волі.

Суд призначив жінці 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. Також рішенням суду обвинувачена має пройти програму для кривдників протягом трьох місяців.

