На Кременчуччині жінка забила до смерті колишнього співмешканця: вирок суду

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 433

На суді жінка розповіла, що загиблий її словесно спровокував, а вона була п'яна і не втрималася

На Кременчуччині судили жінку, яка у стані алкогольного сп'яніння забила до смерті колишнього співмешканця. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 21 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена уже мала судимість: за кілька днів до скоєного той же Семенівський райсуд призначив їй 5 років ув'язнення за крадіжку, проте змінив покарання на 1 рік іспитового.

Так 7 червня 2025 року жінка перебувала вдома у знайомого, де у компанії колишнього співмешканця вживала алкоголь. Між обвинуваченою та колишнім зав'язалася сварка, а далі жінка почала бити того руками по голові. Чоловік впав на землю, а кривдниця продовжила бити його ногами, зокрема у груди. Від отриманих травм чоловік помер.

За висновками судово-медичної експертизи, у потерпілого були множинні переломи ребер, розрив селезінки та печінки, множинні крововиливи, садна та забої.

Під час допиту на суді обвинувачена визнала свою провину у скоєному і розповіла, що того дня була п'яна. Колишній її спровокував, а вона не змогла втриматися і почала його бити. До свого вчинку ставиться негативно і не думала, що так вийде. У скоєному щиро розкаюється.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді 7,5 років ув'язнення. Але враховуючи попередню судимість обвинуваченої, вирок збільшили до 7 років та 7 місяців позбавлення волі.

