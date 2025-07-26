У Миргороді жінка під час конфлікту травмувала співмешканця: він помер у лікарні

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Слідчі розслідують справу за ч.2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті — від 7 до 10 років позбавлення волі

За попередніми даними слідства, 24 липня в Миргороді між 54-річним чоловіком і його 35-річною співмешканкою стався конфлікт, під час якого жінка завдала йому тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Чоловіка госпіталізували до реанімації, однак 25 липня він помер у лікарні.

Поліціянти затримали фігурантку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй уже вручили підозру, надалі мають обрати запобіжний захід. Слідчі розслідують справу за ч.2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті — від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Полтавський апеляційний суд залишив вирок без змін жителю Полтавщини, який напав на 15-річну дівчину