Апеляційний суд залишив вирок без змін жителю Полтавщини, який напав на 15-річну дівчину

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 0

Жителя Карлівки засудили до 8 років позбавлення волі за напад на 15-річну дівчинку на спортивному майданчику. Його вину довели ювенальні прокурори у двох судових інстанціях. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Інцидент стався в серпні 2023 року. Чоловік, який працював у Полтаві, приїхав на роботу напідпитку. Грошей на дорогу додому не мав, тож вирішив пограбувати дівчину, яка тренувалась на спортивному майданчику. Він вимагав у неї гроші, а після відмови — схопив за шию й кілька разів ударив кулаком по голові.

Після цього дитина запропонувала нападнику свій мобільний телефон і прикраси. Коли той погодився, дівчина втекла і покликала на допомогу.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину частково і намагався оскаржити вирок, але Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Його остаточно засудили за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, вирок чоловік отримав у січні 2025-го.