Молоко, яйця та цукор подорожчали, а овочі дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 66

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 24 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зростання цін на молоко та вершкове масло, яйця та цукор. А вартість деяких овочів продовжує знижуватись, от тільки ціни на цибулю та молоду капусту трохи зросли після того, як тижнем раніше суттєво подешевшали. Також подорожчало автомобільне пальне: вартість автогазу та бензину зросла на 50 та 24 копійок за літр відповідно.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

молоко — на 1,00 грн за 0,9 літра;

масло вершкове — на 1,00 грн за 0,18 кг;

яйця курячі — на 1,00 грн за десяток;

цукор — на 1,00 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 1,00 грн за кг;

капуста (молода) — на 0,94 грн за кг;

автогаз — на 0,50 грн за літр;

бензин — на 0,25 грн за літр;

подешевшали:

морква — на 2,50 грн за кг;

буряк — на 2,25 грн за кг;

картопля — на 1,47 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше подорожчали молоко та м’ясо, а вартість деяких овочів знизилася.