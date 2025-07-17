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Молоко та м'ясо дорожчають, а вартість деяких овочів продовжує знижуватися: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 317

 

Дещо знизився у ціні газ для автомобілів

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 17 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зростання цін на молоко, м'ясо та яйця. Вартість овочів продовжує знижуватись, от тільки ціна на картопля знову трохи зросла. Знову змінилися ціни на пальне: якщо тижнем раніше вартість бензину трохи зросла, то нині автогаз подешевшав на 50 копійок за літр.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Сезонні ягоди, фрукти та овочі продовжують дешевшати. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • свинина - на 0,50 грн за кг;
  • м'ясо птиці - на 1,05 грн за кг;
  • молоко — на 1,00 грн за літр;
  • яйця курячі — на 0,30 грн за десяток;
  • картопля — на 1,05 грн за кг.

подешевшали:

  • морква — на 8,80 грн за кг;
  • буряк — на 2,00 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,13 грн за кг;
  • капуста (молода) — на 2,65 грн за кг;
  • автогаз — на 0,50 грн за л.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше так само спостерігалися зниження цін на овочі. Натомість молоко та яйця трохи дорожчали.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: моніторинг цін
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