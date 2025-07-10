Молоко дорожчає, а овочі та картопля подешевшали: моніторинг цін на Кременчуччині

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Зростання цін на автомобільне пальне, яке припинилося минулого тижня, цього тижня знову поновилося

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 10 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом тижня, що минає, подорожчали молоко та яйця, а овочі та картопля суттєво подешевшали. Зростання цін на автомобільне пальне, яке припинилося минулого тижня, цього тижня знову поновилося — бензин подорожчав на 50 копійок за літр.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Сезонні ягоди, фрукти та овочі продовжують дешевшати. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

молоко — на 2,50 грн за літр;

яйця курячі — на 0,20 грн за десяток;

бензин — на 0,50 грн за літр.

подешевшали:

морква — на 15,79 грн за кг;

буряк — на 4,30 грн за кг;

картопля — на 3,23 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 2,28 грн за кг;

капуста (молода) — на 1,05 грн за кг;

цукор — на 0,35 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня ми також писали про моніторинг цін на Кременчуччині — овочі та картопля подешевшали, а олія подорожчала.

Минулої п’ятниці ми розповіли, як змінилися ціни на ягоди, фрукти, овочі, молочку та м’ясо на центральному ринку Кременчука.