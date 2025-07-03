Овочі та картопля дешевшають, а олія подорожчала: моніторинг цін на Кременчуччині

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Зростання цін на автомобільне пальне зупинилося, а дизель за минулий тиждень навіть трохи подешевшав

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 3 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом тижня, що минає, подорожчала лише соняшникова олія, а овочі та картопля суттєво подешевшали. Зростання цін на автомобільне пальне, що тривало увесь червень, нарешті зупинилося, а дизель за тиждень навіть трохи подешевшав.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Сезонні ягоди, фрукти та овочі продовжують дешевшати. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

олія соняшникова — на 0,50 грн за літр

подешевшали:

буряк — на 5,80 грн за кг;

капуста (молода) — на 4,70 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 2,10 грн за кг;

картопля — на 1,92 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,50 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня ми також писали про моніторинг цін на Кременчуччині – м'ясо та пальне подорожчали, а овочі та картопля дешевшали.

Минулої п’ятниці ми розповіли, як змінилися ціни на ягоди, фрукти, овочі та м'ясо на центральному ринку Кременчука.