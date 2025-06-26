М'ясо та пальне подорожчали, а овочі та картопля дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 26 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Протягом тижня, що минає помітно подорожчали автомобільне пальне та м'ясо, а знизилися ціни на буряк, цибулю, капусту та картоплю.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Так яблука ще наприкінці травня сильно подорожчали й встановили ціновий рекорд, а полуниця, вишня та інші сезонні фрукти та овочі продовжують дешевшати. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, минулого тижня ми також писали про моніторинг цін на Кременчуччині - капуста та пальне помітно подорожчали, а буряк та цибуля подешевшали.
Минулої п’ятниці ми розповіли, як змінилися ціни на ягоди, м’ясо й молочку на центральному ринку Кременчука.
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