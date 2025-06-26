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У Кременчуці виявили перевищення концентрації формальдегіду в повітрі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 266 Коментарів: 1

Формальдегід перевищував допустимі концентрації протягом усього тижня

З 16 по 21 червня у Кременчуці відбирали проби атмосферного повітря на чотирьох стаціонарних постах. Середньодобові концентрації деяких забруднювальних речовин перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Так, 17 червня фахівці зафіксували перевищення за показником пилу недиференційованого за складом. А формальдегід перевищував допустимі концентрації протягом усього тижня.



Стаціонарні пости розташовані по вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».


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Автор: Телеграф
Теги: якість повітря
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Коментарі: 1

5 204
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:55

Ну зараз можна просто вирахувати хто забруднює. Бо робить не багато підприємств. 


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