У Кременчуці виявили перевищення концентрації формальдегіду в повітрі

З 16 по 21 червня у Кременчуці відбирали проби атмосферного повітря на чотирьох стаціонарних постах. Середньодобові концентрації деяких забруднювальних речовин перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.
Так, 17 червня фахівці зафіксували перевищення за показником пилу недиференційованого за складом. А формальдегід перевищував допустимі концентрації протягом усього тижня.
Стаціонарні пости розташовані по вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».
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