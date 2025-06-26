У Кременчуці виявили перевищення концентрації формальдегіду в повітрі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 266 Коментарів: 1

З 16 по 21 червня у Кременчуці відбирали проби атмосферного повітря на чотирьох стаціонарних постах. Середньодобові концентрації деяких забруднювальних речовин перевищували гранично допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Так, 17 червня фахівці зафіксували перевищення за показником пилу недиференційованого за складом. А формальдегід перевищував допустимі концентрації протягом усього тижня.







