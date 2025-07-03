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Внаслідок масштабних пожеж після обстрілів у Кременчуці стан повітря практично не погіршився

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 534 Коментарів: 1

 

Стан повітря у місці постійно контролюється фахівцями лабораторії, а також на стаціонарних постах 

У Кременчуці стан повітря внаслідок масштабних пожеж, що виникли після дронових атак, практично не змінився. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 3 липня.

— Перевірки (стану повітря — ред.) наша лабораторія проводить постійно, стаціонарні пости проводять постійно. Значних перевищень ГДК не зафіксовано, — розповів мер.

Нагадаємо, Кременчук упродовж останніх трьох тижнів потрапляв під масовану комбіновану атаку армії РФ. Зокрема, під час останнього обстрілу пожежа спалахнула на промисловому підприємстві.

Нагадаємо, минулого тижня у повітрі Кременчука зафіксували перевищення формальдегіду та діоксидом азоту.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: архівне
Теги: повітря пожежі обстріли
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Коментарі: 1

5 231
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:34

Ага не погіршився, став краще! Пзц це ж треба таке придумати. Воно шо кисень виділяло коли горіло?


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