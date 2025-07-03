Внаслідок масштабних пожеж після обстрілів у Кременчуці стан повітря практично не погіршився

У Кременчуці стан повітря внаслідок масштабних пожеж, що виникли після дронових атак, практично не змінився. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 3 липня.
— Перевірки (стану повітря — ред.) наша лабораторія проводить постійно, стаціонарні пости проводять постійно. Значних перевищень ГДК не зафіксовано, — розповів мер.
Нагадаємо, Кременчук упродовж останніх трьох тижнів потрапляв під масовану комбіновану атаку армії РФ. Зокрема, під час останнього обстрілу пожежа спалахнула на промисловому підприємстві.
Нагадаємо, минулого тижня у повітрі Кременчука зафіксували перевищення формальдегіду та діоксидом азоту.
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