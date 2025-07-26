На Полтавщині люди напали на авто з мобілізованими, які їхали до навчального центру — ОТЦК та СП

25 липня, близько 20.00, група цивільних осіб перекрила дорогу транспорту, в якому їхали мобілізовані до навчального центру. Внаслідок силових дій авто зазнало ушкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК зазначають, що через інцидент Збройні сили недоотримали поповнення. Подання про перешкоджання законній діяльності ЗСУ передали до Служби безпеки України, а інформацію про мобілізованих, які залишили місце прямування, — до Державного бюро розслідувань.

У ТЦК нагадують, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил є кримінальним злочином. За ст. 114-1 ККУ передбачене покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі, а у разі тяжких наслідків — до 15 років.

Також зазначається, що після отримання повістки й наказу ТЦК громадянин юридично стає військовослужбовцем. Якщо він залишає маршрут до навчального центру — його дії можуть кваліфікувати за ст. 407 або ст. 409 ККУ (самовільне залишення місця служби або ухилення) — до 10 років тюрми.