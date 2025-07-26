У аварії в Полтаві постраждав мотоцикліст

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25 липня на вулиці Колективній у Полтаві Volkswagen, яким керував 22-річний водій, зіткнувся з мотоциклом ZONSEN під керуванням 50-річного чоловіка. У результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості і був ушпиталений. Про це поінформували у поліції Полтавщини.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Нагадаємо, 23 липня у селі Солониця Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав малолітній хлопчик.