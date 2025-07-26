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Сезон кукурудзи в розпалі. Які ціни на ринку у Кременчуці

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 510

Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.

Цього тижня ціни на молочну продукцію і м’ясо від продавців на ринку у Кременчуці залишились майже незмінними. 

  • Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн. Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.

Прогнозованого здорожчання молочної продукції не сталося:

  • молоко — 35 грн/л,
  • пряжене молоко — 60 грн/л,
  • сметана — 160 грн/л,
  • сир — 160 грн/кг,
  • вершки — 360 грн/л.

На ринку багато кукурудзи — нині розпал сезону. Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.


Фото: Леся Лазоренко

Овочі:

  • кабачки можна купити по 18 грн за кг
  • помідори — від 60 до 100 грн/кг
  • огірки — від 40-60 грн
  • перець — від 55–130 грн
  • баклажани — від 55 грн
  • морква — від 30 грн
  • капуста — 22 грн/кг
  • цибуля — 20–60 грн/кг
  • часник — від 150 грн/кг.
  • картопля — від 30 грн

Також на базарі — велика пропозиція лохини. Продавці кажуть, що вона з Кіровоградщини. 

Фрукти та ягоди:

  • дині — 50 грн/кг
  • кавун — від 25 грн за кг
  • лохина — 350–400 грн
  • виноград місцевий — 280-350 грн, але залежить від сорту
  • малина — 120 грн.
  • персик — від 120 грн за кг
  • слива — від 100 грн за кг
  • нектарин — 150 грн за кг

Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!


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Автор: Телеграф Фото: Леся Лазоренко
Теги: ринок ціни
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