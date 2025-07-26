Сезон кукурудзи в розпалі. Які ціни на ринку у Кременчуці
Сьогодні, 14:30
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Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.
Цього тижня ціни на молочну продукцію і м’ясо від продавців на ринку у Кременчуці залишились майже незмінними.
- Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн. Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.
Прогнозованого здорожчання молочної продукції не сталося:
- молоко — 35 грн/л,
- пряжене молоко — 60 грн/л,
- сметана — 160 грн/л,
- сир — 160 грн/кг,
- вершки — 360 грн/л.
На ринку багато кукурудзи — нині розпал сезону. Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.
Овочі:
- кабачки можна купити по 18 грн за кг
- помідори — від 60 до 100 грн/кг
- огірки — від 40-60 грн
- перець — від 55–130 грн
- баклажани — від 55 грн
- морква — від 30 грн
- капуста — 22 грн/кг
- цибуля — 20–60 грн/кг
- часник — від 150 грн/кг.
- картопля — від 30 грн
Також на базарі — велика пропозиція лохини. Продавці кажуть, що вона з Кіровоградщини.
Фрукти та ягоди:
- дині — 50 грн/кг
- кавун — від 25 грн за кг
- лохина — 350–400 грн
- виноград місцевий — 280-350 грн, але залежить від сорту
- малина — 120 грн.
- персик — від 120 грн за кг
- слива — від 100 грн за кг
- нектарин — 150 грн за кг
Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!
Автор: Телеграф
Фото: Леся Лазоренко
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