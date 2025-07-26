Сезон кукурудзи в розпалі. Які ціни на ринку у Кременчуці

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 510

Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.

Цього тижня ціни на молочну продукцію і м’ясо від продавців на ринку у Кременчуці залишились майже незмінними.

Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн. Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.

Прогнозованого здорожчання молочної продукції не сталося:

молоко — 35 грн/л,

пряжене молоко — 60 грн/л,

сметана — 160 грн/л,

сир — 160 грн/кг,

вершки — 360 грн/л.

На ринку багато кукурудзи — нині розпал сезону. Ціни стартують від 8 грн за маленький початок, за більший — від 15-20 грн/шт.





















































Фото: Леся Лазоренко