ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці створять комісію для надання матеріальної допомоги захисникам і ветеранам

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 87

 

Вона запрацює з 1 січня 2026 року в межах програми «Ветерани Кременчука»

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради має ухвалити рішення про створення нової комісії, яка розглядатиме питання надання матеріальної допомоги Захисникам України, ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Про це стало відомо із проєкту рішення виконкому.

Рішення ухвалюватиметься в межах оновленої міської програми «Ветерани Кременчука» на 2024–2026 роки. Воно набере чинності з 1 січня 2026 року.

Комісія розглядатиме заяви на отримання одноразової або щорічної матеріальної допомоги, визначатиме її розмір або ухвалюватиме рішення про відмову. До складу комісії увійдуть представники міськради, департаментів соціального захисту та охорони здоров’я, депутати й представники ветеранських та громадських організацій. Очолить комісію секретар міської ради Юрій Гриценко.

Згідно з положенням, матеріальну допомогу зможуть отримати:

  • учасники бойових дій та добровольці;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;

  • постраждалі учасники Революції Гідності;

  • мобілізовані після 1 січня 2024 року;

  • військові, які повернулися з полону;

  • захисники та захисниці, які зазнали поранень;

  • члени сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Розміри виплат залежать від категорії отримувачів. Вони коливаються від 5 тис. грн щорічної допомоги учасникам бойових дій до 100 тис. грн одноразової виплати сім’ям військових, які загинули під час воєнного стану. Також передбачена допомога на лікування, реабілітацію та встановлення пам’ятників загиблим захисникам.

Подавати заяви потрібно до управління по роботі зі зверненнями громадян виконкому Кременчуцької міської ради з пакетом підтвердних документів. Рішення комісії оформлюватимуть протоколами, а виплати здійснюватимуться коштом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Водночас попереднє рішення виконкому про створення іншої комісії з надання допомоги ветеранам та родинам загиблих визнали таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, у 2026 році в Кременчуці планують збільшити розміри допомог ветеранам війни та дітям загиблих Захисників.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: комісія виплати військові ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх