У Кременчуці створять комісію для надання матеріальної допомоги захисникам і ветеранам

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 87

Вона запрацює з 1 січня 2026 року в межах програми «Ветерани Кременчука»

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради має ухвалити рішення про створення нової комісії, яка розглядатиме питання надання матеріальної допомоги Захисникам України, ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Про це стало відомо із проєкту рішення виконкому.

Рішення ухвалюватиметься в межах оновленої міської програми «Ветерани Кременчука» на 2024–2026 роки. Воно набере чинності з 1 січня 2026 року.

Комісія розглядатиме заяви на отримання одноразової або щорічної матеріальної допомоги, визначатиме її розмір або ухвалюватиме рішення про відмову. До складу комісії увійдуть представники міськради, департаментів соціального захисту та охорони здоров’я, депутати й представники ветеранських та громадських організацій. Очолить комісію секретар міської ради Юрій Гриценко.

Згідно з положенням, матеріальну допомогу зможуть отримати:

учасники бойових дій та добровольці;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

мобілізовані після 1 січня 2024 року;

військові, які повернулися з полону;

захисники та захисниці, які зазнали поранень;

члени сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Розміри виплат залежать від категорії отримувачів. Вони коливаються від 5 тис. грн щорічної допомоги учасникам бойових дій до 100 тис. грн одноразової виплати сім’ям військових, які загинули під час воєнного стану. Також передбачена допомога на лікування, реабілітацію та встановлення пам’ятників загиблим захисникам.

Подавати заяви потрібно до управління по роботі зі зверненнями громадян виконкому Кременчуцької міської ради з пакетом підтвердних документів. Рішення комісії оформлюватимуть протоколами, а виплати здійснюватимуться коштом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Водночас попереднє рішення виконкому про створення іншої комісії з надання допомоги ветеранам та родинам загиблих визнали таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, у 2026 році в Кременчуці планують збільшити розміри допомог ветеранам війни та дітям загиблих Захисників.