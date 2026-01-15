Військовозобов’язані, що проживають у Кременчуці, мають стати на військовий облік в районних адміністраціях

На сайті Кременчуцької міської ради сьогодні з’явилося повідомлення про те, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають на території Кременчуцької міської територіальної громади, повинні перебувати на військовому обліку не тільки в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а й в органах місцевого самоврядування. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року.

На персонально-первинний військовий облік громадяни можна стати:

мешканці Автозаводського району — в Автозаводській районній адміністрації (вулиця Квітки Цісик, 38, кабінет 2);

мешканці Крюківського району — в Крюківській районній адміністрації (вулиця Івана Приходька, 90, кабінет 214).

Графік їх роботи:

понеділок — четвер з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00;

п’ятниця — з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00;

субота, неділя — вихідні дні.

Телефони для довідок:

Крюківська районна адміністрація — 0675707148.

«Кременчуцький Телеграф» отримав роз’яснення щодо цієї інформації від начальника управління з питань організаційно-мобілізаційної роботи, військового обліку, бронювання та технічного захисту інформації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Михайла Старика.

Він пояснив, що раніше персонально-первинний військовий облік громадян вівся тільки в тих містах та селах, де не було ТЦК, а новий Порядок організації та ведення військового обліку вимагає вести такий облік й там, де є ТЦК. Саме для цього в районних адміністраціях створені відділи з питань ведення персонально-первинного військового обліку.

— Ці відділи займатимуться тільки веденням військового обліку. Ніякого відношення до мобілізації вони не матимуть. Цим займається лише ТЦК та СП, — запевнив Михайло Старик, відповідаючи на питання нашого видання.

Він послався на п. 24 «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», затвердженого постановою Кабміну № 1487, де визначені завдання виконавчих органів сільських, селищних та міських рад щодо ведення персонально-первинного військового обліку.

Серед них взяття на персонально-первинний військовий облік громадян, але тільки після взяття їх на військовий облік у відповідних районних (міських) ТЦК та СП. Так само і виключення з персонально-первинного військового обліку під час вибуття громадян до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку у ТЦК.

Окрім того, ці відділи мають виявляти призовників та військовозобов’язаних, які не перебувають в них на персонально-первинному військовому обліку та направляти їх до ТЦК для взяття на військовий облік.

Серед їх обов’язків оповіщення на вимогу ТЦК та СП призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до ТЦК.

Крім того, вони мають проводити звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників та військовозобов’язаних з місцем їх фактичного проживання.

На виконавчі органи міських, селищних рад покладається також обов’язок здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, вимог Порядку організації та ведення військового обліку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку, та інформувати ТЦК про виявлені ними порушення.