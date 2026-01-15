На Полтавщині у ДТП травмувався водій Renault

14 січня близько 14.00 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, неподалік села Лобкова Балка Хорольської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, легковий автомобіль Kia Optima, яким керував 25-річний водій, зіткнувся з Renault Master під керуванням 41-річного чоловіка. Після зіткнення Kia Optima відкинуло на вантажівку DAF, яка рухалася в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП водій Renault Master отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Процесуальне керівництво здійснює Хорольський відділ Лубенської окружної прокуратури.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, того ж дня на трасі Київ–Харків–Довжанський у ДТП загинула пасажирка легковика.