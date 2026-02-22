ГО "Захист держави"
Споживач, Відключення світла

Чому під час відключень світла рахунки за електроенергію не зменшуються

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 529

 

Найбільше електроенергії техніка використовує у момент відновлення живлення

Енергетики пояснюють, що причина того, що платіжки за електроенергію під час відключень світла за графіком у багатьох споживачів не зменшуються, полягає не лише у самому факті відключень, а в поведінці споживачів до та після відновлення подачі електроенергії, а також у сезонних факторах, що впливають на загальне навантаження мережі.

Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, платіжки можуть навіть зростати у періоди постійних відключень світла за графіками. Він навів статистику: наприкінці 2025 року більшість киян, яких обслуговує його компанія, намагалися економити електроенергію. Так, у листопаді споживання скоротили 54% клієнтів, а в грудні – вже 62%.

Водночас у січні 2026 року ситуація змінилася – частка тих, хто збільшив споживання електроенергії, зросла до 41%, тоді як кількість споживачів, які економили, зменшилася до 38%.

Сергій Коваленко пояснює це похолоданням та регулярними атаками на енергосистему. У морозні періоди люди активніше користуються електроприладами для обігріву та побутових потреб, тому загальне споживання зростає.

А ще одна причина – підвищене навантаження на техніку після відновлення електропостачання. Під час запуску холодильники, насоси та інші пристрої можуть споживати у 3–7 разів більше електроенергії, ніж у звичайному режимі. Якщо відключення повторюються кілька разів на день, це впливає на загальні обсяги споживання.

На суму у платіжках також впиливає те, що люди зазвичай користуються електроприладами в періоди наявності світла. А одночасне ввімкнення потужних приладів спричинює короткочасні пікові навантаження, які можуть компенсувати або навіть перевищувати ту економію, що виникла під час відключення електроенергії. Іншими словами, кілька годин без світла не завжди перетворюються на суттєве зменшення загального місячного обсягу споживання.

Крім того, впливає і своєчасність подачі показників лічильника. Якщо дані не подаються щомісяця, нарахування можуть здійснюватися на основі середніх показників за минулі місяці.

Кому треба терміново витратити 1000 гривень «зимової підтримки»: через 4 дні гроші зникнуть

Окремо директор енергокомпанії зазначив, що іноді причиною збільшених нарахувань може бути несправність лічильника. У таких випадках споживачам варто звернутися до оператора системи розподілу для перевірки і можливого перерахунку.

Цьогоріч на Полтавщині встановлять понад 43 тисячі багатотарифних лічильників: де замінятимуть на Кременчуччині

Розуміння цих механізмів допоможе споживачам планувати використання побутової техніки та зменшувати пікові навантаження, а відтак — вплив таких стрибків на підсумкову суму в платіжці за електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії платіжки економія електроенергії економія
