У Кременчуці цьогоріч розпочнуть розбудовувати чоловічий монастир ПЦУ: що відомо

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 266

У Кременчуці планують цьогоріч розпочати розбудову чоловічого монастиря Православної церкви України, який створений на базі храму Серафима Саровського. Мова йде про зведення келійного корпусу — місця, де проживатимуть монахи. По це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів намісник архімандрит Феодосій 9 січня.

Орієнтовно, роботи можуть розпочати навесні. Корпус розташовуватиметься поряд з храмом.

— У нас фактично вже є люди молоді особи, чоловіки, які закінчили духовну семінарію. Важливим питанням для нас це є побудова келійного корпусу […]. З милостю Божою надіємося, що ми доробимо всі документи і розпочнемо будівництво. Воно (будівництво — ред.) буде недовге, — каже священнослужитель.

Нині монастир має «повноцінну базу», каже отець.

— У нас є трапезна, в нас не одна. В нас є місце, де ми годуємо і так паломників, місце для адміністративного корпуса, тільки залишилося місце для корпуса, — розповідає архімандрит.

Додамо, що чоловічий монастир у Кременчуці заснували у 2025 році. Він створений на базі храму Серафима Саровського і є ставропігійним — тобто підпорядкований напряму Митрополиту ПЦУ. Монастир створили за рішенням синоду ПЦУ.

Храм названий на честь преподобного Іона Київського — православного святого родом з Кременчука. У миру він мав ім’я Іван Мірошниченко, народився у 1802 році, а помер у ніч з 8 на 9 січня 1902 року. Святий був засновником Іонинського монастиря в Києві, де й був похований. Його мощі зберігаються у монастирі та шануються вірянами донині.

Планується, що в монастирі проживатиме близько 10 ченців.