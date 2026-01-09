На Полтавщині суд збільшив вирок ув'язенному, який напав напав на поліціянтів під час конвоювання до суду

Чоловік вимагав, щоб його випустили із автомобіля, а тоді погрожував перерізати собі вени

На Полтавщині суд збільшив вирок ув’язненому, який напав на поліціянтів під час конвоювання до суду. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 7 січня 2026 року.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 11 січня 2021 року. Обвинувачений перебував у спеціальній камері службового автомобіля, яким його конвоювали до Шевченківського районного суду Харківської області. Чоловік почав вимагати, щоб його випустили з автівки, а після відмови — погрожував порізати собі вени, тим самим спровокував конфлікт із працівниками конвою.

Під час спроби зупинити його дії чоловік чинив активний опір, погрожував правоохоронцям, ударив одного з них по руці, а іншого — штовхнув у груди. Аби зупинити нападника, поліціянти застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кайданки.

У суді чоловік повністю визнав вину та розкаявся. Суд кваліфікував його дії за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу.

За цим вироком суд призначив йому один рік позбавлення волі. Водночас, з урахуванням попереднього вироку Харківського районного суду від 20 березня 2025 року, покарання додали до попереднього, і остаточно чоловіку призначили 6 років і 7 місяців позбавлення волі.

