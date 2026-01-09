На Полтавщині суд збільшив вирок ув'язенному, який напав напав на поліціянтів під час конвоювання до суду

ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині суд збільшив вирок ув'язненому, який напав напав на поліціянтів під час конвоювання до суду

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 94

 

Чоловік вимагав, щоб його випустили із автомобіля, а тоді погрожував перерізати собі вени

На Полтавщині суд збільшив вирок ув’язненому, який напав на поліціянтів під час конвоювання до суду. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 7 січня 2026 року.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 11 січня 2021 року. Обвинувачений перебував у спеціальній камері службового автомобіля, яким його конвоювали до Шевченківського районного суду Харківської області. Чоловік почав вимагати, щоб його випустили з автівки, а після відмови — погрожував порізати собі вени, тим самим спровокував конфлікт із працівниками конвою.

Під час спроби зупинити його дії чоловік чинив активний опір, погрожував правоохоронцям, ударив одного з них по руці, а іншого — штовхнув у груди. Аби зупинити нападника, поліціянти застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кайданки. 

У суді чоловік повністю визнав вину та розкаявся. Суд кваліфікував його дії за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу.

За цим вироком суд призначив йому один рік позбавлення волі. Водночас, з урахуванням попереднього вироку Харківського районного суду від 20 березня 2025 року, покарання додали до попереднього, і остаточно чоловіку призначили 6 років і 7 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, торік у Кременчуцькому районі п’яний чоловік поранив ножем поліціянта.

0
Автор: Яна Гудзь
