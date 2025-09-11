У Кременчуцькому районі п’яний чоловік поранив ножем поліціянта

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 77

10 вересня у селі Черевані Глобинської громади 50-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав з ножем на поліцейського. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Близько 15.45 до поліції звернулася місцева жінка та розповіла, що співмешканець погрожує їй розправою. На місце виїхали інспектори групи реагування. Чоловік не виконав вимогу покласти ніж і вдарив одного з правоохоронців по руці.

Поліцейському надали медичну допомогу, а нападника затримали.

За словами першого заступника начальника Головного управління Національної поліції у Полтавській області Сергія Рекуна, за фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння травм поліцейському під час виконання службових обов’язків). Також склали адмінпротокол за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (домашнє насильство).

