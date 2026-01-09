У 2025 році військовий збір забезпечив фінансування оборони України лише протягом 22 днів

Минулого року від військового збору в державний бюджет надійшло понад 163 млрд грн

За підсумками 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 163,6 млрд грн від сплати військового збору. Ці кошти стали прямим внеском громадян та бізнесу у захист держави, проте в масштабах загальних військових витрат цієї суми вистачило менш ніж на місяць оборонних видатків держави. Про це свідчать дані Держказначейства, повідомляє Міністерство фінансів.

Скільки коштує один день війни

Згідно з оперативними даними Держказначейства загальні видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році склали майже 2,67 трлн грн. Це означає, що на потреби оборони держава щоденно спрямовувала у середньому понад 7,3 млрд грн.

Таким чином, сплачений українцями військовий збір (163,6 млрд грн) минулого року фактично забезпечив фінансування лише 22 днів оборони країни.

Яким коштом фінансується оборона країни

Мінфін наголошує, що військовий збір є важливим, але не єдиним джерелом наповнення оборонного бюджету. Всі податки та збори, які збираються всередині країни, у повному обсязі спрямовуються на потреби сил безпеки та оборони.

Крім надходжень від військового збору, на оборону України спрямовувалися також й інші платежі, зокрема:

податок на прибуток підприємств;

податок на додану вартість (ПДВ);

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

акцизи та рентні платежі;

дивіденди від державних компаній та інші податки і збори.

Важливу роль також відіграють внутрішні запозичення — купівля населенням та бізнесом облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У 2025 році держава зберігала пріоритетність фінансування оборонного сектору, одночасно забезпечуючи макрофінансову стабільність країни та виконання соціальних зобов’язань за рахунок міжнародної допомоги.

Міністерство фінансів України наголосило, що й надалі забезпечуватиме прозоре та ефективне управління бюджетними коштами з метою зміцнення обороноздатності держави та фінансової стійкості країни в умовах війни.

Історія військового збору

Військовий збір, як тимчасовий податок, був запроваджений в Україні у серпні 2014 року. Протягом десятиліття його ставка становила 1,5% від доходів.

Однак наприкінці 2024 року, на тлі зростаючого дефіциту державного бюджету та потреби у додатковому фінансуванні Сил оборони України, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків.

Ставку військового збору для більшості громадян було збільшено з 1,5% до 5%. Також було розширено коло платників, зокрема, зобов'язання зі сплати збору було покладено на фізичних осіб-підприємців (ФОП) різних груп, чого раніше не було.

