Витрати України на сектор безпеки та оборони у 2025 році за часткою до ВВП найбільші у світі

Після змін до державного бюджету України на 2025 рік, якими на сектор нацбезпеки та оборони країни додали 412,4 млрд грн, витрати на оборону та безпеку цього року сягнуть 2,6 трлн грн. А це 31,1% від прогнозованого ВВП на 2025 рік. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету народна депутатка Роксолана Підласа.
Така доля військових видатків робить Україну лідером у світі за часткою витрат на цей сектор.
Вона додала, що попри те, що номінальний ВВП Ізраїлю значно більший у порівнянні з Україною, минулого року наша країна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.
Підласа зазначила, що в першому півріччі 2025 року на сектор оборони витратили 62,5% видатків загального фонду бюджету. Після змін до держбюджету ця частка становитиме 59%, а разом із видатками всіх фондів — 66% державного бюджету.
Роксолана Підласа наголосила, що таке обмеження з боку партнерів є сумнівним на тлі військового бюджету РФ, який, за різними оцінками, сягає 140 $–150 млрд на рік. Це майже у 2,5 раза більше ніж бюджет оборони України.
Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що за січень — червень 2025 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн. Видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону за перше півріччя становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків.
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