Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 10 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
туп. Урожайний, 2
