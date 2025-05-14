У Кременчуці створять чоловічий монастир на честь Іони Київського

У Кременчуці з’явиться новий духовний осередок — чоловічий монастир на честь преподобного Іони Київського. Таке рішення нещодавно ухвалив Священний Синод Православної Церкви України.

Монастир буде ставропігійним — тобто підпорядковуватиметься безпосередньо Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Це особливий духовний статус, що засвідчує — подія має вагу не лише для Кременчука, а й для всієї Православної Церкви України.

Намісником нової обителі призначено архімандрита Феодосія — людину, яка мріяла, щоб у місті, де народився святий, стала справжня чернеча святиня.

— Цей монастир не для того, щоб замітати подвір’я. Це буде місце, де люди зможуть знайти відповідь на головне питання свого життя. Тут не буде порожньо. Сюди йтимуть ті, кому потрібен спокійно душі. І вони знаходять те, що шукають, — каже отець Феодосій.

Іона Київський: наш земляк і небесний захисник

Саме тут, у Крюкові, народився майбутній святий — у світі Іван Ганжерівський. Виходець із простої, але благочестивої родини, з дитинства прагнув духовного життя. У юності пішов на послух до самого Серафима Саровського — і провів поруч із ним вісім років. Потім — свій шлях. Скромний, глибокий, але потужний у дії. Кажуть, Іона жив на землі, але душею вже був у Царстві Божому. Його молитви зцілювали, його слова давали надію, а присутність — умиротворення.

З роками його ім’я набуло широкого шанування. Люди свідчили про зцілення, про духовні прозріння, про невидиму, але відчутну допомогу. І зрештою — канонізація. А тепер — повернення. До свого міста. До храму Серафима Саровського, біля якого з’явиться нова чернеча обитель.

— Це наче знову зустрілись два великих свята. Іона Київський — учень Серафима Саровського — повертається до храму, освяченого його ім’ям, — каже отець Феодосій. — Це не випадковість. Це — промисел.

Що буде в монастирі

Основою для обителі стане чинний храм Серафима Саровського. Поруч планують звести монастирський корпус — келії для братії. За словами архімандрита Феодосія, вже є приміщення, є трапезна, залишається будувати повноцінний корпус для монахів. У майбутньому тут житимуть ті, хто присвятить своє життя молитві та служінню. Планується, що в монастирі проживатиме близько 10 ченців. Люди з відкритими серцями й глибокою вірою.

— Головне — не стіни, а дух. Ми хочемо, щоб це було місце, куди людина може прийти — і відчути, що не одна. Що її чують, — зазначає настоятель.

Відтепер богослужіння біля у храмі Серафима Саровського відбуватимуться вже за монастирським статутом — із особливою урочистістю, тишею і глибиною.