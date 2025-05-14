У Кременчуці створять чоловічий монастир на честь Іони Київського

У Кременчуці з’явиться новий духовний осередок — чоловічий монастир на честь преподобного Іони Київського. Таке рішення нещодавно ухвалив Священний Синод Православної Церкви України.
Монастир буде ставропігійним — тобто підпорядковуватиметься безпосередньо Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Це особливий духовний статус, що засвідчує — подія має вагу не лише для Кременчука, а й для всієї Православної Церкви України.
Намісником нової обителі призначено архімандрита Феодосія — людину, яка мріяла, щоб у місті, де народився святий, стала справжня чернеча святиня.
Саме тут, у Крюкові, народився майбутній святий — у світі Іван Ганжерівський. Виходець із простої, але благочестивої родини, з дитинства прагнув духовного життя. У юності пішов на послух до самого Серафима Саровського — і провів поруч із ним вісім років. Потім — свій шлях. Скромний, глибокий, але потужний у дії. Кажуть, Іона жив на землі, але душею вже був у Царстві Божому. Його молитви зцілювали, його слова давали надію, а присутність — умиротворення.
З роками його ім’я набуло широкого шанування. Люди свідчили про зцілення, про духовні прозріння, про невидиму, але відчутну допомогу. І зрештою — канонізація. А тепер — повернення. До свого міста. До храму Серафима Саровського, біля якого з’явиться нова чернеча обитель.
Основою для обителі стане чинний храм Серафима Саровського. Поруч планують звести монастирський корпус — келії для братії. За словами архімандрита Феодосія, вже є приміщення, є трапезна, залишається будувати повноцінний корпус для монахів. У майбутньому тут житимуть ті, хто присвятить своє життя молитві та служінню. Планується, що в монастирі проживатиме близько 10 ченців. Люди з відкритими серцями й глибокою вірою.
Відтепер богослужіння біля у храмі Серафима Саровського відбуватимуться вже за монастирським статутом — із особливою урочистістю, тишею і глибиною.
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