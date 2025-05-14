Музика та кіно, ментальне здоров'я та м'яка іграшка: у Кременчуці погодили фінансування чотирьох громадських проєктів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 110

Чотири представлені проєкти отримають фінансування від міста на реалізацію

У Кременчуці обрали чотири громадські проєкти, які отримають фінансування із міського бюджету на своє втілення. Заслухали презентації проєктів від представників громадських організацій під час засідання Ради сприяння розвитку міжсекторного партнерства, що відбулася у міськраді 14 травня.

Усі представлені проєкти спрямовані на соціальну адаптацію, підтримку дітей та молоді, розвиток культури й творчості.

Серед представлених ініціатив — фестиваль розвитку та ментальної підтримки «Простір можливостей», спрямований на згуртування внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів через спільні заходи. Програма включає лекції з кібербезпеки, психологічну підтримку, йогу, творчі активності для дітей і майстер-класи.

Інший проєкт — «Музичний інтенсив» від громадської організації «Молодіжна щаслива родина». Він має на меті навчити дітей з кризових родин, внутрішньо переміщених дітей, а також дітей із інтернатних закладів грати на музичних інструментах і створювати музику за допомогою штучного інтелекту. Завершенням стане публічний концерт.

Особливу увагу привернула ініціатива «RеКіно», що передбачає створення короткометражного фільму локальними митцями. Команда планує провести серію освітніх тренінгів, організувати зйомку фільмів, а потім влаштувати широку промоцію результату в медіа та соцмережах.

Ще один учасник — проєкт «Арт-відновлення». Реалізується він шляхом виготовлення авторських іграшок для дітей із соціально вразливих груп, з майстер-класами у селах та спеціалізованих закладах. Його мета — креативний розвиток, емоційна підтримка і соціалізація дітей.

Після представлення усіх проєктів члени журі виставили кожному оцінки, а тоді обговорили та оголосили переможців. Спільним рішенням представники ради погодили визнати переможцями усі чотири проєкти та профінансувати їх у повному обсязі. Загальна сума, потрібна на реалізацію усіх ініціатив — 109 тисяч 700 гривень.

Займатися оформленням відповідних документів та реалізовувати свої проєкти громадські організації можуть вже відзавтра. А втілити ініціативи у життя — до кінця листопада цього року.

Нагадаємо, торік у Кременчуці три громадські організації отримали від міста 250 тисяч гривень.