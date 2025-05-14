На Раківці мешканці трьох будинків самоорганізувались і привели до ладу дитячий майданчик

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

Минулими вихідними на Раківці мешканці трьох будинків самоорганізувались і привели до ладу дитячий майданчик. Усі гойдалки й гірки пофарбували, а також завезли новий пісок. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила одна з учасниць ремонту майданчика.

Результатами кременчуківці похизувались у Фейсбук.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький Телеграф» висвітлював тему утримання дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок — містяни надіслали нам у редакцію сотні фотографій.