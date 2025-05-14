Минулими вихідними на Раківці мешканці трьох будинків самоорганізувались і привели до ладу дитячий майданчик. Усі гойдалки й гірки пофарбували, а також завезли новий пісок. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила одна з учасниць ремонту майданчика.
Результатами кременчуківці похизувались у Фейсбук.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький Телеграф» висвітлював тему утримання дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок — містяни надіслали нам у редакцію сотні фотографій.
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