Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують облаштувати зону відпочинку: очікувана вартість — понад мільйон гривень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 122

Це мають зробити до 10 грудня

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив благоустрій зони відпочинку — території дитячого ігрового майданчика між житловими будинками № 40-А та № 42-А на вулиці Правобережній. Очікувана вартість — 1 млн 34 тис. 872 гривні. Про це стало відомо з системи Prozorro. 

Згідно з документацією, підрядник має там замінити загороджувальні сітки на баскетбольному майданчику, облаштувати гумове наливне покриття на баскетбольному майданчику, замінити пошкоджені гумові плити на спортивному майданчику, встановити МАФи (лави, урни, пісочниця), відновити дитячі гойдалки, пофарбувати елементи дитячого майданчика та лави.

Це мають зробити до 10 грудня. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, цьогоріч біля житлових будинків № 5 та № 7 на вулиці Єднання України побудували новий дитячий майданчик за майже 418 тисяч гривень.

Автор: Телеграф Джерело фото: hmarochos.kiev.ua
Теги: дитячі майданчики зона відпочинку Благоустрій Кременчука
