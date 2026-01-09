На Полтавщині за 2025 рік податківці виявили фінансові порушення майже на 13 мільярдів гривень

За інформацією податкової, 28 матеріалів уже приєднали до кримінальних проваджень, у межах яких триває подальше розслідування
Фахівці Головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області протягом січня-грудня 2025 року проводили аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це на своєму сайті повідомляє ДПС.
За результатами цієї роботи податківці склали 31 аналітичний висновок з ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 930 млн гривень.
Зокрема:
за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) — 7 млн гривень;
за так званими передикатними злочинами — понад 5 млрд 199 млн гривень.
За інформацією податкової служби, 28 зібраних матеріалів уже приєднали до кримінальних проваджень, у межах яких триває подальше розслідування.
Нагадаємо, що в липні 2024 року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області завершили розслідування справи стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 44 мільйони гривень, завданих державі під час видобування залізної руди.
