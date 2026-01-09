ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині за 2025 рік податківці виявили фінансові порушення майже на 13 мільярдів гривень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 120

 

За інформацією податкової, 28 матеріалів уже приєднали до кримінальних проваджень, у межах яких триває подальше розслідування

Фахівці Головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області протягом січня-грудня 2025 року проводили аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це на своєму сайті повідомляє ДПС.

За результатами цієї роботи податківці склали 31 аналітичний висновок з ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 930 млн гривень.

Зокрема:

  • за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) — 7 млн гривень;

  • за так званими передикатними злочинами — понад 5 млрд 199 млн гривень.

За інформацією податкової служби, 28 зібраних матеріалів уже приєднали до кримінальних проваджень, у межах яких триває подальше розслідування.

Нагадаємо, що в липні 2024 року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області завершили розслідування справи стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 44 мільйони гривень, завданих державі під час видобування залізної руди.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: податкова ДПС кримінальні правопорушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх