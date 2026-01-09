На Полтавщині за 2025 рік податківці виявили фінансові порушення майже на 13 мільярдів гривень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 120

За інформацією податкової, 28 матеріалів уже приєднали до кримінальних проваджень, у межах яких триває подальше розслідування