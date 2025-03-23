Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: збивали російські безпілотники

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: в небі над областю збивали російські безпілотники. Про це повідомляють у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.
Відомо, що напередодні противник атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — тимчасово окупована територія Запорізької області.
Напад із неба відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
Ще 25 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Попередньо інформації про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння збитих безпілотників на Полтавщині наразі немає.
Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала на Полтавщині й днем раніше. Зокрема, роботу ППО чули й жителі Кременчука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.