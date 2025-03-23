Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: збивали російські безпілотники

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Загалом в небі над Україною збили 97 російських дронів

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: в небі над областю збивали російські безпілотники. Про це повідомляють у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.

Відомо, що напередодні противник атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — тимчасово окупована територія Запорізької області.

Напад із неба відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Ще 25 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Попередньо інформації про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння збитих безпілотників на Полтавщині наразі немає.

Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала на Полтавщині й днем раніше. Зокрема, роботу ППО чули й жителі Кременчука.