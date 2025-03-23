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Кременчуччина у вогні: за попередню добу в районі сталися 9 пожеж в екосистемах

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 459

 

Вогонь випалив близько 16,5 га відкритої території

За попередню добу у Кременчуцькому районі сталися 9 пожеж в екосистемах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Так протягом учорашнього дня пожежі сталися:

  • о 8.24 — у селі Горошине Оболонської громади;

  • об 11.44 — у селі Стара Білецьківка  Кам’янопотоківської громади, врятовано лісовий  масив та поряд розташовану  господарчу  споруду;

  • о 12.18 — у селі Крива Руда Семенівської громади;

  • о 15.32 — у селі Федорівка Глобинської громади;

  • о 16.52 — у селі Пухальщина Піщанської громади, врятовано лісовий масив та поряд розташовані житлові  будинки;

  • о 18.49 — у селі Старий Хутір Глобинської громади;

  • о 18.59 — у селі Новоселівка Кам’янопотоківської громади, врятовано лісовий масив та поряд розташовану господарчу споруду;

  • о 19.25 — у селі Гаївка Семенівської громади;

  • о 21.54 — у селі Чорноглазівка Козельщинської громади.

Зокрема із останньої пожежі у поблизу Козельщини місцеві жителі публікували відео у соцмережах.

У пресслужбі райуправління повідомляють, що внаслідок пожеж вигоріло близько 16,5 га території.

 

Травмованих чи загиблих внаслідок загорянь не зафіксовано. Надзвичайникам вдалося вогонь загасити та не допустити його перекиданню на ліс та будинки і споруди громадян, що розташовані поруч.

Гасили пожежі підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та місцева пожежна охорона району.

Причинами виникнення загорянь рятувальники називають недбалість людей до правил пожежної безпеки.

 

Нагадаємо, днем раніше у Кременчуцькому районі сталися 6 пожеж в екосистемах.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС сухостій
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