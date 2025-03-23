Кременчуччина у вогні: за попередню добу в районі сталися 9 пожеж в екосистемах

За попередню добу у Кременчуцькому районі сталися 9 пожеж в екосистемах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Так протягом учорашнього дня пожежі сталися:

о 18.59 — у селі Новоселівка Кам’янопотоківської громади, врятовано лісовий масив та поряд розташовану господарчу споруду;

о 16.52 — у селі Пухальщина Піщанської громади, врятовано лісовий масив та поряд розташовані житлові будинки;

об 11.44 — у селі Стара Білецьківка Кам’янопотоківської громади, врятовано лісовий масив та поряд розташовану господарчу споруду;

Зокрема із останньої пожежі у поблизу Козельщини місцеві жителі публікували відео у соцмережах.

У пресслужбі райуправління повідомляють, що внаслідок пожеж вигоріло близько 16,5 га території.

Травмованих чи загиблих внаслідок загорянь не зафіксовано. Надзвичайникам вдалося вогонь загасити та не допустити його перекиданню на ліс та будинки і споруди громадян, що розташовані поруч.

Гасили пожежі підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та місцева пожежна охорона району.

Причинами виникнення загорянь рятувальники називають недбалість людей до правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, днем раніше у Кременчуцькому районі сталися 6 пожеж в екосистемах.