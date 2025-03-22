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Учора на Кременчуччині сталися шість пожеж у природі: вигоріло близько 7,5 га території

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 111

 

Попередньо інформації про травмованих немає

За попередню добу, 21 березня, у Кременчуцькому районі сталися 6 пожеж на відкритих територіях, в результаті чого згоріли близько 7,5 га території. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 02.25 пожежа сталася у селі Василівка Новогалещинської громади. Згоріла суха рослинність на площі 0,8 га. На місці працювали рятувальники 7 державного пожежно-рятувального пункту.

Об 11.30 горів сухостій у селі Придніпрянському Кременчуцької громади. Вогонь знищив суху траву на площі 0,01 га та дерев’яний паркан. Гасили пожежу рятувальники двох відділень 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 13.25 згоріло близько 2,5 га сухої трави у селі Рибалки Козельщинської громади. Вогонь загасили надзвичайники одного відділення 7 державного пожежно-рятувального пункту.

Близько 14.37 горів сухостій і у селі Максимівка Піщанської громади. Вогонь охопив 0,05 га території — згоріли суха рослинність та сміття. Гасили пожежу рятувальники одного відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона Піщанської громади.

Близько 15.56 сталася пожежа у селі Крива Руда Градизької громади. Згоріли очерет та суха рослинність на площі близько 2,9 га. Працювали на місці представники 6 державного пожежно-рятувального пункту та Градизької й Оболонської місцевої пожежної охорони.

І ще одна пожежа у районі сталася близько 18.54 у селі Майданівка Глобинської громади. Згорів сухостій на площі близько 0,5 га. Вогонь загасили надзвичайники 6 державного пожежно-рятувального пункту та представники Глобинської місцевої пожежної охорони.

Внаслідок усіх загорянь обійшлося без постраждалих. Наразі спеціалісти ДСНС встановлюють причини виникнення пожеж.

Нагадаємо, учора у селі Чечелеве на Кременчуччині у пожежі в приватному будинку загинула жінка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа сухостій рятувальники ДСНС
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