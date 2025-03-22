У Глобиному зіткнулися велосипед та мопед — поліція

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Учора, 21 березня, близько 8.45 у Глобиному сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися мопед Delta, який керував 48-річний чоловік, та 53-річний велосипедист. Унаслідок аварії із травмами до лікарні госпіталізували водія мопеда.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці зіткнулися легковик та мопед: водій останнього травмувався.