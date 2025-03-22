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У Кременчуцькому водосховищі виявили понад 1 км браконьєрських сіток — екологи

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 136

 

Живу рибу екологи випустили у водойму, а іншу передали на реалізацію у рибоприймальний пункт

Упродовж кількох днів, із 18 до 21 березня, в акваторії Кременчуцького водосховища у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» під час планових рейдів екологи виявили 28 браконьєрських сіток. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Загальна довжина сіток - понад 1 км. У них знаходилася риба різних видів. Живі біоресурси екологи випустили назад у водойму, а іншу рибу передали на реалізацію у рибоприймальний пункт.

Враховуючи, що своїми діями невідомі браконьєри завдали навколишньому середовищу істотних збитків, матеріали щодо незаконної риболовлі екологи скерували до правоохоронних органів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили близько 250 кг риби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: сітки риба браконьєри Держекоінспекція
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