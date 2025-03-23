Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Анатолієві Закупцю

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 182

 

Загинув захисник у березні 2022 року на Донеччині

У Кременчуці встановили меморіальну дошку полеглому у бою за Україну захисникові Анатолієві Закупцю. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Увіковічили пам’ять полеглого воїна на фасаді будинку № 75-А на вулиці Героїв Маріуполя, де він проживав.

 

Вшанувати пам’ять загиблого героя прийшли його рідні, друзі, сусіди та колеги. Загинув Анатолій 22 березня 2022 року на Донеччині під час виконання бойового завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності.

 

Народився Анатолій Закупець 24 квітня 1985 у селі Максимівці Полтавської області. Чоловік працював на Єристівському ГЗК водієм автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі. У нього залишились дружина, двоє дітей та батьки. Попрощалися із захисником у Кременчуці 29 березня 2022 року. 

Полеглого бійця нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Отримала нагороду його дружина у вересні 2022 року.

У серпні 2024 року рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міськради було погоджено встановлення меморіальної дошки Анатолієві Закупцю коштом громади міста.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: меморіальна дошка загиблий війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх