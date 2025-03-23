У Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Анатолієві Закупцю

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Загинув захисник у березні 2022 року на Донеччині

У Кременчуці встановили меморіальну дошку полеглому у бою за Україну захисникові Анатолієві Закупцю. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Увіковічили пам’ять полеглого воїна на фасаді будинку № 75-А на вулиці Героїв Маріуполя, де він проживав.

Вшанувати пам’ять загиблого героя прийшли його рідні, друзі, сусіди та колеги. Загинув Анатолій 22 березня 2022 року на Донеччині під час виконання бойового завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності.

Народився Анатолій Закупець 24 квітня 1985 у селі Максимівці Полтавської області. Чоловік працював на Єристівському ГЗК водієм автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі. У нього залишились дружина, двоє дітей та батьки. Попрощалися із захисником у Кременчуці 29 березня 2022 року.

Полеглого бійця нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Отримала нагороду його дружина у вересні 2022 року.

У серпні 2024 року рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міськради було погоджено встановлення меморіальної дошки Анатолієві Закупцю коштом громади міста.