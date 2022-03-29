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Кременчук, Фотоколекція, Воины света

Кременчук попрощався з молодшим сержантом Анатолієм Закупцем, який загинув на Донбасі

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 486

 

Провести чоловіка в останню путь прийшло багато людей

29 березня Кременчук попрощався з молодшим сержантом Анатолієм Закупцем, який 22 березня загинув у місті Костянтинівці Донецької області, захищаючи Батьківщину.

Об 11.00 кременчужани зібралися у Кременчуцькому міському палаці культури, провести чоловіка в останню путь прийшло чимало людей. До труни військового, огорнутої жовто-синім стягом, у тузі схилилися його рідні та близькі, біля домовини поставили багато квітів.

Коли труну з нашим захисником виносили з палацу культури, люди ставали на коліна, щоб вшанувати пам'ять кременчужанина, який віддав своє життя за свободу нашої країни та визволення її від російського агресора.

Панахиду за загиблим о 12.00 відспівали у Свято-Миколаївському соборі, а після цього автоколонна вирушила до Свіштовського цвинтаря, де військового поховали.

Анатолій Закупець народився 24 квітня 1985 у селі Максимівці Полтавської області. Чоловік працював на Єристівському ГЗК водієм автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі. У нього залишились дружина, двоє дітей та батьки.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: воины света війна поховання
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