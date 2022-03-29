Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Під Харковом ліквідовано командира 200-ї бригади рф та знищено понад 1500 окупантів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 612

  

Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 12.00

Триває тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій «спеціальній операції», не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках - витісняють ворога.

Разом переможемо! Слава Україні!

4
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти оперативна інформація Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх