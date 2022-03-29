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Адвокати не тільки надають правову допомогу, а й захищають Україну та працюють волонтерами

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 173

 

На брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіли про роботу адвокатів під час воєнного стану

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації відомий кременчуцький адвокат Сергій Потреба розповів про те, чим наразі займають кременчуцькі адвокати та чи можна під час війни отримати адвокатську допомогу?

- Мої колеги не тільки продовжують надавати правову допомогу людям, а й служать у Збройних силах України, займаються волонтерською діяльністю, наближають нашу перемогу хто як може, - саме з таких слів розпочав свою розповідь Сергій Потреба.

За його словами, через зупинення роботи Єдиного держреєстру судових рішень та деяких інших держреєстрів інформацію щодо ходу розгляду судових справ та про призначені судові засідання можна дізнатися лише у самих судах. У Кременчуці знаходиться три районні суди – Автозаводський (телефон 3-51-48), Крюківський (телефон 3-01-96) та Кременчуцький.

Сергій Потреба попередив, що телефонувати до канцелярій судів можна, але в наданні інформації там можуть відмовити, адже ідентифікувати людину за телефонним дзвінком неможливо, а запитувана інформація може містити персональні дані. Отже, надійніше дізнаватися про хід розгляду справ безпосередньо у судах.

Він пояснив, що Кременчуцький центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час воєнного стану працює та надає допомогу відповідним категоріям громадян (ред. – знаходиться по вул. Небесної сотні,54)

Безоплатну правову допомогу переселенцям, військовослужбовцям, малозабезпеченим сім’ям, органам державної влади надають й ті адвокати, які працюють в індивідуальному порядку. Зокрема і я, - зауважив Сергій Потреба.

Він додав, що це ніяк не стосується тих, хто в такий складний для України час скоїв правопорушення, пов’язані з хуліганством, крадіжками чи водінням автомобіля у нетверезому стані.

Він надав свій номер телефону для тих, хто потребує правової допомоги – 0675578808.

Сергій Потреба розповів, що під час дії воєнного стану розгляд деяких справ у судах призупинений за різними причинами. Одна з таких справ, яку він веде, стосується розгляду звинувачень на адресу чотирьох патрульних Нацполіції у скоєнні ними правопорушення.

- На самому початку війни вони пішли до військкомату й одного з них одразу призвали та відправили до військової частини - протягом трьох годин. Бо в нього дефіцитна військова спеціальність. Інших поставили в чергу на призов. Вони наразі в теробороні, - розповів Сергій Потреба.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район автозаводський суд Крюківський райсуд адвокатські послуги
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