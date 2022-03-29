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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти влучили у будівлю Миколаївської ОДА, люди під завалами, – Віталій Кім

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 513

 

Є надія, що ніхто не загинув

Російські війська влучили у будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Про це поінформував очільник ОДА Віталій Кім:

- Розгрібаємо завали. Не приховаєш, що поцілили в будівлю обласної адміністрації. Розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій. Щодо жертв: ходимо під Богом, більшість вийшла, врятувалися чудом. Восьмеро цивільних перебувають під завалами. Ще трьох військових шукаємо.

За словами Кіма, орієнтовно 50-100 цивільних встигли вийти з будівлі. Є надія, що ніхто не загинув.

- Якщо дивитися на це з позитивної точки зору, це означає, що як мінімум окупанти передумали наступати на Миколаїв (на відео він пояснює, чому – ред.). Вони зрозуміли, що хр*н вони візьмуть Миколаїв і вирішили передати мені «привіт» або нам усім. Передали, «привіт» отримали, висновки зробили. Будемо належним чином реагувати. Всім добра, працюємо, - підсумував голова Миколаївської ОДА.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Миколаїв обстріл завал
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