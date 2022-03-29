Які послуги наразі надають у Кременчуці нотаріуси та чи можна купити квартиру або автівку?

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 461

На брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіли про роботу приватних нотаріусів під час воєнного стану

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації відомий приватний нотаріус Ліна Бугайова розповіла про послуги, які наразі надають нотаріуси у Кременчуці та чому призупинено надання інших нотаріальних послуг.

За її словами, неможливість надання деяких нотаріальних послуг пов’язана з призупиненням роботи низки державних реєстрів. Втім, деякі з них вже відновили свою роботу, що дає можливість нотаріусам надавати громадянам відповідні послуги.

Отже, наразі нотаріуси можуть складати та завіряти довіреності, заповіти, відкривати спадкові справи, завіряти справжність підписів на документах.

Але через те, що Держреєстр речових прав на нерухоме майно та Держреєстр обтяжень рухомого майна поки не працюють, оформити відчуження, тобто продаж чи дарування квартир, будинків та іншого нерухомого майна, а також автомобілів, наразі неможливо. Також неможливо оформити свідоцтво про право на спадщину.

За словами Ліни Бугайової, наразі у сервісних центрах МВС оформлюється купівля лише нових автомобілів та тих, що завезені до України із-за кордону.

Останнім часом дуже затребуваною стала послуга щодо завірення заяви батьків з наданням дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини.

- Якщо неповнолітня дитина виїжджає з матір’ю, то згода від батька не потрібна. Якщо з кимось іншим, наприклад, з бабусею, то потрібна нотаріально завірена згода від когось із батьків, - пояснила нотаріус.

Ліна Бугайова надала свій телефон для тих, хто має питання щодо можливості вчинення тих чи інших нотаріальних дій у воєнний час - 0675356468.