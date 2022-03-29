У Кременчуці загубився 83-річний дідусь: старенький заблукав

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 314

Днями поліцейські отримали виклик, що на вулиці Олексія Древаля блукає чоловік похилого віку, можливо, потребує допомоги. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.

Патрулюючи прилеглу територію, інспектори помітили розгубленого дідуся. 83-річний чоловік був дезорієнтований та не пам'ятав, як опинився тут та як потрапити додому. Проте невдовзі згадав своє прізвище та ім'я.

Охоронці порядку доставили дідуся додому, де на нього чекала його дружина, яка щиро подякувала поліцейським за несення служби.

Друзі, не будьте байдужими, не проходьте повз людей, яким, можливо, необхідна допомога. У разі потреби телефонуйте 102.