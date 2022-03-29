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Надзвичайні новини

У Кременчуці 27-річний хлопець пограбував таксиста

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 283

 

Вдома у злодія знайшли пістолет, наркотики та підробний паспорт

27 березня близько 11.00 за допомогою до кременчуцьких поліцейських звернувся 53-річний водій таксі. Чоловік повідомив, що під час виконання ним замовлення клієнт відібрав у нього мобільний телефон.

За даними Кременчуцького районного управління поліції, менше години знадобилося слідчим та оперативникам, щоб встановити обставини пограбування та затримати причетного до злочину. Ним виявився 27-річний кременчужанин, який вже мав проблеми із законом.

У помешканні 27-річного хлопця слідчі знайшли мобільний телефон, що належить заявнику, та вилучили його. А ще вилучили пістолет, наркотики та паспорт фігуранта з явними ознаками підробки.

Наразі злодія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчі Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідують кримінальні провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю), частиною 1 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів), а також за частиною 1 статті 358 (Підроблення чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: пограбування грабеж пистолет наркотики такси поддельные документы підробка документів
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