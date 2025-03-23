Швидко позбутися міжреберної невралгії допоможе йод й гліцерин

Поліпшення помітне вже після першої процедури
Змішайте йод і гліцерин у рівних пропорціях (гліцерин можна купити в аптеці), ретельно струсіть суміш у пляшечці з темного скла.
За допомогою ватного тампона, змоченого в суміші, акуратно нанесіть її на спину і всі болісні ділянки, уникаючи ділянки хребта.
Втирати не потрібно - просто розподіліть засіб по шкірі. Потім надіньте бавовняний одяг і лягайте спати, уникаючи зайвого укутування.
Для отримання стійкого ефекту проведіть курс із 15 процедур, виконуючи їх через день, на ніч. Обов'язково завершіть курс.
Цей метод також допомагає в разі радикуліту, міозиту та ударів.
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