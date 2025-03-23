Швидко позбутися міжреберної невралгії допоможе йод й гліцерин

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 72

Існує простий і дієвий рецепт, який багатьом допоміг назавжди позбутися міжреберної невралгії

Поліпшення помітне вже після першої процедури

Змішайте йод і гліцерин у рівних пропорціях (гліцерин можна купити в аптеці), ретельно струсіть суміш у пляшечці з темного скла.

За допомогою ватного тампона, змоченого в суміші, акуратно нанесіть її на спину і всі болісні ділянки, уникаючи ділянки хребта.

Втирати не потрібно - просто розподіліть засіб по шкірі. Потім надіньте бавовняний одяг і лягайте спати, уникаючи зайвого укутування.

Для отримання стійкого ефекту проведіть курс із 15 процедур, виконуючи їх через день, на ніч. Обов'язково завершіть курс.

Цей метод також допомагає в разі радикуліту, міозиту та ударів.